臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

美國總統拜登在今日（2）的國情諮文演說中，嚴厲指控俄羅斯總統普丁誤判了西方、無端侵略烏克蘭，雖公開如何抗擊通膨的計畫，卻也直言「讓我講清楚，我們的部隊不會參與俄羅斯在烏克蘭的衝突」。此事引發台灣網友熱議，有人更表示「藉機整垮俄國又不傷自己，聰明，烏克蘭淪為棋子」，留言諷刺意味濃厚。

據《CNN新聞網》和《路透》報導，拜登在演說中表示，普丁在入侵烏克蘭戰事上「嚴重誤判」。拜登稱：「6天前普丁以為，可以動搖自由世界的根基，認為世界可以屈服於他的威嚇，但他嚴重誤判，他以為能夠開進烏克蘭，但相反地，他面臨未預想到的力量，他遇到烏克蘭人民。」拜登並警告普丁，就算俄軍在烏克蘭有所斬獲，長遠來看普丁仍要付出高昂代價。

至於美國是否派兵支援烏克蘭，拜登承諾美軍不會參與俄烏衝突：「讓我講清楚，我們的部隊不會參與俄羅斯在烏克蘭的衝突。」拜登也重申，部署在歐洲的美軍不會進入烏克蘭參與對抗，「但是如果普丁決定進一步西進，美軍將會捍衛我們的盟友。」

拜登的說法引發台灣網友熱烈討論，紛紛湧入《中時新聞網》與PTT論壇留言：「藉機整垮俄國又不傷自己，聰明，烏克蘭淪為棋子」、「不意外」、「不會在烏克蘭，但是可以在俄國或波蘭」、「美國的老套路！」「烏克蘭現在已經是世界的戰場了，短時間是不會停止戰爭的，普丁在等其他國家進入烏克蘭……戰爭會持續著！」