俄烏戰火延燒，原物料價格持續飆升，國際油價1日再衝2014年來新高，鋁、鎳價也一路狂飆，鋼鐵、塑化族群2日氣勢超強。中鋼（2002）3月盤價調漲，加上擬配息3.1元，換算殖利率逾8％，領軍鋼鐵族群「信心爆棚」，志聯（2024）、佳大（2033）亮燈漲停；塑化股則由集團掛帥，台聚（1304）、台塑（1301）領軍兩大集團衝鋒。

原物料價格持續飆升，鋼鐵、塑化族群「漲價有感」，烏俄兩國為鋼鐵出口大國，法人指出，俄烏戰事開打，將帶動國際鋼鐵行情走揚。

鋼鐵族群近期股價「漲真的」，上市鋼鐵類股指數近期連三紅，大漲8％，2日續揚1.29％，稱霸上市類股。不僅志聯、佳大聯袂漲停，新鋼、長榮鋼、第一銅盤中也都一度觸及漲停板，盤中漲幅落在6～8％，海光、官田鋼、世紀鋼、中鴻、燁輝也漲勢凌厲。

指標股中鋼更是多頭焦點，中鋼3月盤價平均調漲2.44％，且第二季將迎來傳統旺季。股利政策方面更傳捷報，2021年度擬配發每股現金股利3.1元，較2020年度的0.3元暴增十倍，以1日收盤價37.95元計算，殖利率高達8.17％。繼本土法人喊目標價上看「4字頭」後，美系外資更再喊出52元目標價，吸引買盤大舉轉進，金虎年來股價飆漲近15％。

法人指出，國際局勢仍動盪不安，市場資金積極轉入高殖率個股。高殖利率族群具「進可攻、退可守」優勢，在面對殺盤風險時，至少還有高配息保護，不論是電子抑或傳產族群，短線都較有表現機會。

此外，塑化族群則有高油價撐腰，俄烏戰爭局勢目前仍未有明顯緩解跡象，市場擔憂，西方盟國出手制裁俄羅斯，恐使俄國石油出口面臨嚴重中斷危機，'國際油價1日再度飆漲逾7％，衝上2014年以來新高。

塑化族群2日一片「紅通通」，上市塑膠類股指數同樣連三紅，上漲3.95％，2日續漲約0.5％。塑化族群由兩大集團台塑、台聚領軍，台聚股價大漲3.7％，股價衝破上檔季線壓力，同時睽違近兩個月收復30元整數價位，帶動亞聚、台達化同步上漲近2％。