統計今年以來，外資在集中市場大賣1886.96億元，尤其上周賣超高達1665.44億元，改寫在台股歷史上單周賣超金額之最。第一金投信投資長唐祖蔭表示，此瘋狂倒貨若是發生在2018年以前，內資與散戶通常如驚弓之鳥般，跟著追砍股票，但現在情勢完全逆轉，形成外資丟、內資撿且大盤力守在17000點之上局面，預期一旦國際緊張情勢降溫，外資認錯回補，台股後市精彩可期。

以往外資一直是扮演台股多頭司令，喊水會結凍，然而在美國對大陸發動貿易戰後，不但終結2012～2017年連6年買超的偏多操作，且從2020年迄今，賣超台股高達1兆1823億元。即便受到外資強大賣壓的衝擊，加權指數卻能逆勢挺進，一路從9700點附近，漲至最高18600點，會有如此剽悍表現，唐祖蔭認為，並非政府積極護盤，關鍵在於內資回來了，散戶信心更強大。

唐祖蔭表示，有四大底蘊，讓本土資金勇往直前。 一、儘管美國亟欲去大陸化，並通過3500億美元的美國競爭法，強化其科技產業競爭力，欲將部分供應鏈拉回本土；大陸也不斷透過大政府基金投資半導體，建立高新技術自主能力，但台灣在全球科技供應鏈中扮演舉足輕重角色，在成本控制、上下游整合力、研發、人才等，在未來3～5年，甚至更長時間，地位都難以撼動，在中美爭霸的過程中，成為雙方拉攏的對象，戰略地位不言可喻。

二、Cmoney統計，1996年上市公司整體稅後淨利僅1910億元，2021年已衝高至4兆1965億元，成長20.97倍；原本預期今年獲利可能因漲價題材消失，較去年衰退約5％，而隨著國際油價衝破100美元，鋼市需求回溫，各研究機構逐月上修企業獲利預期，轉為正成長4～7％，堅實的基本面成為台股強而有力的後盾。

三、台股現金殖利率長期高於3％以上，預估今年配發金額上看3兆元，對機構法人、退休族等需要現金流者，具有高度吸引力，而除息行情也成為每年的重頭戲。

四、台積電等電子權值股，近一年多受制於外資賣超影響，使得加權指數上漲空間受阻，但原物料報價上漲，傳產股營運擺脫低潮，加上金融股獲利也頻創佳績，形成暌違已久的類股輪動，投資機會與題材多，讓內資可以不斷換股操作，維繫大盤人氣不墜。

唐祖蔭表示，上半年外部干擾因素太多，今年盤勢可能呈現微笑曲線，近期若因俄烏戰事情勢升高，有較大的拉回修正，可布局漲價題材同時兼具高股息的族群。