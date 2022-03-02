俄羅斯大兵入侵烏克蘭，對於蔡政府制裁行為，國民黨先批操弄政治口號，但即將參選台北市長的立委蔣萬安、新北市長侯友宜則表態支持，被解讀為「雙北自保運動」。對此，蔣萬安今強調，任何對領土主權的侵入都該嚴厲譴責，現階段台灣應思考能提供什麼具體協助，也肯定蔡政府對他所提出的人道救援有相對應作法。

蔣萬安今赴台北市松山區黨部進行新春參拜前接受媒體聯訪，對於國民黨人士提出反戰立場，卻被民進黨解讀是因親共所以投降。他表示，黨內支持和平、反對戰爭，是絕大部分民眾認同的立場，雖然大家非常關心烏俄戰爭發展，但更重要的是，台灣能提供什麼具體協助，他昨天也看到蔡英文政府對自己提出的人道救援、全球供應鏈的變化，都有相對應的回應。

至於黨內是否對反戰和制裁的態度不同調，他則說，任何對領土主權的侵入都會嚴厲譴責，這樣的立場非常清楚，也重申現階段台灣應思考能提供怎樣的協助，包括人道救援等等，因為這是目前國人會關心的議題；對於台灣可能受到的影響，包括物價、民生物資及產業衝擊等，也希望國安單位及相關部會夠提早因應。

此外，俄烏交火也讓國內兵役問題浮上檯面，蔣萬安也被點名沒當過兵。但他重申，此事過去就已公開說明，1999年他在成功嶺參加末代大專集訓，2003年也在成功嶺服役，當時經體檢判定「腰椎間盤突出」改服補充兵，也在拿到服役證明後才出國唸書，這些都能查明。

他也強調，他反戰、支持和平，但當國家面臨危難時，一定會挺身而出、捍衛國家安全，盡身為國民的義務。