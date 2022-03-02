43歲「台灣第一名媛」孫芸芸，雖然已經是兩個孩子的媽，但保養得宜的她，不僅臉上未見歲月留下的痕跡，傲人的魔鬼身材更是不輸給花樣年華的少女，近來她在instagram曬出一系列火辣照片，讓人充滿無限遐想。

孫芸芸在instagram替即將到來的時尚秀宣傳，從曬出的一系列美照中，只見她身穿黑色貼身洋裝，對著鏡頭擺出撩人姿勢，一雙迷濛雙眼盯著鏡頭看，讓人充滿無限遐想，此外，背後挖空設計，讓她整片美背大方見客，保養得宜的她，白皙肌膚看起來吹彈可破，加上傲人的魔鬼身材，火辣指數爆表，即便連雙十年華的少女也望塵莫及。

一系列美照不到一天就吸引上萬人按讚，網友也紛紛留言：「這太逼人了～過份美麗」、「全台灣真的應該沒有男人不喜歡」、「我是女生我也喜歡這款的」、「美得有點過份耶～愛妳」、「有品味的你根本是光芒四射的女神」、「Forever 女神」，連好友蕭亞軒都忍不住留言：「So hot sooo skinny，how」。

日前，孫芸芸愛女廖思惟，在社群曬出3張生活照，而照片中廖思惟穿著寬大側面挖空的T恤，展現青春活潑一面，引起網友朝聖，但當孫芸芸1日曬出火辣照後，便有網友笑稱「女兒輸了」。