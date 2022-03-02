入侵烏克蘭第7天，西方軍事官員認為，俄烏戰事進入新階段，俄軍改變戰術，開始無差別攻擊平民；此外，俄軍已包圍烏克蘭首都基輔，殘酷的圍城戰即將開打。北約雖提升戰備等級，但重申不會干預俄烏戰爭。

面對強大的侵略者，烏克蘭現在的處境就像總統澤倫斯基說的：「沒有國家幫助我們、跟我們並肩作戰，我們只有自己孤軍奮戰。」

原先俄軍是想速戰速戰，因此只集中力量攻擊軍事設施，卻沒想到烏克蘭軍民會全力抵抗，西方軍事官員研判，經歷數次挫敗後，俄軍已改變戰術，開始無差別地攻擊所有設施，包括民用設施。

基輔電視台近日遭到轟炸，至少有5名平民被炸死；第二大城哈爾科夫的住宅區也遭到俄軍火箭攻擊，造成數十人傷亡。

由南部登陸的俄軍已經和親俄武裝會師，形成對基輔的合圍，華府智庫戰爭研究所（ISW）指出，俄烏戰事新階段可能持續數日，俄軍重整旗鼓後，將重新對基輔發起攻擊。

即使烏克蘭已面臨生死關頭，但北約還是堅持透過外交途徑化解危機，即使東歐的北約駐軍已提升戰備，但北約祕書長還是重申，北約是防禦性聯盟，不會干預俄烏戰爭。

西方目前最關心的是，中共未來對西方經濟制裁俄羅斯會採取何種政策。因此，在宣布將俄國踢出國際金融交換體系SWIFT的同時，美國官員也透過媒體放話，如果中國的企業和銀行試圖幫助莫斯科，那麼對俄羅斯實施的懲罰性經濟措施，特別是對某些技術的出口管制將可能打擊到中國。

從目前的情況看，中共在西方制裁俄羅斯一事上採取平衡策略，例如稍早的聯合國安理會上，當俄羅斯否決美國提出要求撤出烏克蘭的提議時，中國和印度一起投了棄權票，而非否決票。

對於俄烏戰事升級，旅美軍事評論員廖宏祥表示，過去幾天俄軍輕敵，但是真正的地面戰未來幾天會在基輔開展，俄羅斯恃強凌弱，叢林法則當道，圍城之後是否會造成類似史達林格勒的大規模傷亡，甚至把北約捲入，值得關注。

廖宏祥認為，普丁已經說得很清楚了，烏克蘭不是一個國家，他的歷史觀和歐洲人不一樣；他併吞了喬治亞和克里米亞之後，也早已把白俄羅斯和亞美尼亞納入俄羅斯的勢力範圍；普丁的地緣戰略觀可能更接近史達林，所以他才會說「蘇聯垮台是20世紀最大的悲劇」。

廖宏祥指出，普丁出動20萬大軍，不會遭到一些小挫折就夾著尾巴逃回俄羅斯；蔡英文總統說「台灣不是烏克蘭」，說了等於白說；中國肯定從烏克蘭和俄羅斯學了不少，民進黨似乎沒有摩拳擦掌準備未來的（台海）衝突，才是令人匪夷所思。