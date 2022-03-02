偶像劇教母柴智屏愛女高雋雅2019年婚變，結束兩年短暫婚姻，隨後投入偶像劇《戀愛是科學》拍攝工作，結果她因戲與林瑞陽的兒子林禹成為好朋友，最近更被爆已經開始出雙入對，兩個星二代現正熱戀當中。對此，柴智屏2日受訪時坦言已見過林禹兩次，對於女兒新戀情就是祝福，並直誇林禹「很有禮貌、很乖」。

高雋雅的經紀人孫嘉騏也表示，兩人因為拍戲認識，目前就是有好感在觀察認識中，所以也會相約一起去看舞台劇等。她也覺得兩人背景相同，個性都很開朗，「很登對！」

柴智屏表示，女兒小雅的每一段戀情她都祝福，「我沒有在管她，畢竟都這麼大了，交往對象是自己選擇，我都很尊重她！不過通常小雅準備交往時都會帶來給媽媽看。我們之間沒有什麼秘密」。

林禹、高雋雅因合作《戀愛是科學》日久生情。（摘自高雋雅IG》

她年前跟圈內朋友餐敘時被問起女兒近況，就隨口說過好像在談戀愛，年後小雅有帶林禹跟她一起吃飯，也在電影包場場合見過一次，「不知道他們的交往狀況。應該是拍戲長時間相處還不錯，先成為朋友，有一點小好感吧！小雅只說兩人個性很合。我們吃飯時也沒多聊什麼。感情就是需要時間考驗，能夠互相學習成長很好。他們都已經不是小孩了」。

柴智屏也坦言跟林禹的爸爸林瑞陽不熟，「林瑞陽以前拍戲時，我在綜藝圈，他以前不太上綜藝節目，不太同圈子，他去大陸做生意後，我才轉戲劇圈，所以沒什麼接觸，沒那麼熟」。

林禹、高雋雅因合作《戀愛是科學》日久生情。（摘自高雋雅IG》

柴智屏與女兒高雋雅相處像姊妹。（摘自柴智屏臉書）

如果女兒要再度走入婚姻？柴智屏笑說：「她比我還要聰明謹慎，我不擔心她，也很相信她！」她誇30歲的小雅眼光精準，之前就幫她做電影《樓下的房客》演員選角，「邵雨薇、李杏都是她選出來的！」但小雅就是很喜歡表演所以走到幕前，近期因為疫情拍戲機會較少，打算找她回來協助自己的電影案子。