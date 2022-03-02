許多廠商來詢問納管法規問題，從電子郵件提供截圖，發現廠商、地主會找立委、議員去拖延落日，並觀望政府是否認真執法。（地球公民基金會提供）

違章工廠斷水斷電進入倒數，2016年5月20日前建置農地低污染違章工廠，若在今年3月20日前未依法納管將被斷水斷電。地球公民基金會今(2)日召開記者會表示，有民代要求要求政府持續鬆綁限制，讓更多違章工廠就地合法，結果就是圖利廠商、讓污染繼續影響周遭居民，根本是在做選民服務。

《工輔法》於2019年6月經立法院三讀修正通過工廠管理輔導法部分條文，要讓2016年5月19日前的違章工廠須在2年內納入輔導行列，5月20日後新增農地違章工廠一律即報即拆，新法已在2020年3月20日公告施行，今年3月20日前未納管工廠將斷水斷電。

根據經濟部統計，全台計有農地違章工廠約4.5萬家，有2.3萬家已進人納管程序，但仍有2萬多家未申請納管，面對第三次申請納管的機會，仍有一半廠商對政府是否認真執法還在觀望。

地球公民基金會山林國土組研究員賴沛蓮表示，2019年《工輔法》修惡，大開就地合法的大門，其中立委林岱樺等立委還要聲請釋憲來放寬農產業群聚地區的限制，更將關心的團體說成不食人間煙火。

賴沛蓮說，基金會每天都接到受害民眾的陳情，廠商也需要養家活口，但這些立委民代曾幾何時想過周遭居民的感受，還是因為農民不是金主和選票就不在乎？

地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇表示，不管是從何管道而來的舉報，陳情人皆有遭到報復的恐懼，幾乎都以匿名陳情求救，也因為害檢舉個資遭露及受到報復，才會改向民間團體求助而非向政府舉報，最甚者甚至會跑到公共電話亭打電話，並以暗號確認是本會工作人員才願意陳述受害情形。

蔡佳昇指出，基金會自2018年至今收到超過50封E-mail和20封手寫陳情信，近兩年共收到1449件的農地違建回報，是什麼樣的地方政府公信力讓人民只敢和民間團體檢舉？甚至害怕被廠商恐嚇？林岱樺立委只聽到廠商的聲音卻忽略周遭居民的感受，民代不應該再軟土深掘。