全球最大的「客戶關係管理」（CRM）雲端軟體公司Salesforce上季營收獲利表現均超出市場預期，且本季與全年財測意外強勁，激勵周二盤後股價上漲3.76%，報216.75美元。

Salesforce公布，第四財季（截至1月底）營收年26%，為73.3億美元，優於市場預期的72.2億美元。經調整後每股盈餘為84美分，優於市場預期的74美分。

該公司預估本年度第一季營收介於73.7億～73.8億美元，優於市場預測均值72.6億美元。該公司預估全年度營收介於320億～321億美元，亦超出市場預估的317.8億美元。

不計入周二盤後波動，Salesforce今年以來股價下跌15%，表現比標普500指數（今年來跌約10%）更為疲弱。

共同執行長Marc Benioff在財報發布後的投資人電話會議上表示，企業軟體股大幅下跌，這在過去的2、30年間已經發生多次，並非前所未見。

該公司並表示將專注於自家產品與Slack的整合。Salesforce在2020年以277億美元收購該商務聊天應用程式。Salesforce表示，本財年Slack的營收貢獻將達到15億美元。

上季才剛被拔擢成為共同執行長的Bret Taylor則表示，近期內我們沒有任何重大的併購計畫，Slack將是我們的重點。