指揮中心規畫逐步鬆綁邊境管制，晶華(2707)國際酒店集團董事長潘思亮認為，整體觀光產業復甦仍要到明年，且須視疫情變化。不過，商務客、留學生、來台工作的白領等對台灣經濟持續發展非常重要，有助帶動經濟及就業機會，呼籲政府應盡速開放相關簽證。

潘思亮今日受訪時表示，疫情以來全球已逐漸習慣新模式，很多商務旅遊的必要性已然改變，以後大家出國頻率可能少一點、但可能停留久一點，且很多是商務和觀光並同，這部分仍會有所成長。但純商務的國際旅遊將結構性減少，預期至少會減少25％。

不過，潘思亮指出，商務客對台灣經濟的持續發展非常重要，且台灣現在變成全球的中文學習新中心，但目前很多人因邊境管制而進不來。由於能增加台灣收入及就業機會，認為無論是專案或通案，應盡速開放商務客、留學生、來台工作簽證等族群來台。

潘思亮表示，雖然政府對觀光產業有所補助，目前國旅還是很興盛，但無論國內疫情高或低，這2年來的邊境管制都是一樣的，外國人還是進不來，對仰賴國際客的國際觀光產業困境未解，仍期待政府應對受邊境管制衝擊的國際觀光產業進行補助。

潘思亮表示，雙北市的國際觀光飯店目前仍在加護病房中，政府盡量鼓勵國人及國營企業支持，因此仍是自求多福「自己抓藥救自己」，整體觀光產業的復甦還是要看明年，且須視疫情變化而定。

潘思亮表示，集團今年計畫仍以國旅為主，包括北投、墾丁及海外開發案均如期進行，在日本審慎尋覓合適機會及標的。而香港麗晶能否在年底重新開幕迎賓，則需視香港整體疫情狀況，但相信只要香港全面重新開放，就一定可以重新開幕，到時將是麗晶的再起飛。