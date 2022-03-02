31歲廣州出生的女星陳蕾早年參加《亞洲星光大道》獲得第4名，後來她在香港出道推出多張專輯，去年獲得叱咤樂壇女歌手銀獎。身材纖瘦擁有B級上圍的她，近年常不時秀性感，昨(1日)她曬出新代言服飾的照片，可見她上半身全空只穿一件肚兜，側面露出側乳渾圓曲線，引來粉絲讚：「又要噴鼻血，我就失血過多」。

陳蕾去年獲得「叱咤女歌手銀獎」後上電台接受訪問，分享過去在旗下有知名藝人福山雅治、ONE OK ROCK的日本經紀公司「Amuse」的經驗，透露公司說好會給她月薪，並幫她在香港租房子，但要求她形象要保持文青風，「我每次做的歌都沒被接納，還要求我模仿某歌手的流行作品，一次又一次感到很失敗」。

陳蕾又說，雖然出道多年，自己卻對走紅沒有多大慾望，某次唱片老闆聯繫她，說為她爭取到替台灣某部偶像劇唱片尾曲，當時她一點都不興奮，反而害怕的想：「因為那首歌紅了怎麼辦？」為此在公司開會了4小時，「幾乎也哭了4小時，覺得自己很迷失，不喜歡自己，最後他們（公司）才決定放我走」。

近年陳蕾開始轉型，造型走性感個性風，去年她一脫成名，大開中門露出東西半球，引來網友虧：「誰批准妳武器外露」，還有人用大顆愛心貼圖幫她遮胸，引來她本人大笑轉發。最近她又為牛仔服飾代言，可見她牛仔外套上身，裡面只穿了一件套頭的綠色肚兜，疑似沒穿內衣大露背和半球，再度讓網友眼睛吃冰淇淋，紛紛喊話：「快回去穿衣服啦！」