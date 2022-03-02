英國《金融時報》美國商業專欄作家和副主編拉納‧福魯哈爾在《金融時報》撰文稱，俄羅斯對烏克蘭的軍事行動是一個關鍵的經濟轉捩點，將會產生許多深遠的影響。其中之一將是促使世界加速向兩極金融體系轉變：一個體系基於美元，另一個基於人民幣。國際社會制裁俄羅斯將有助中國建立「後美元化」世界。

福魯哈爾指出，美國宣布對俄施行更嚴厲的新制裁，這將使俄羅斯更加依賴中國。中國將利用美國和歐盟的制裁，廉價收購俄羅斯過剩的石油和天然氣。中國需要俄羅斯的大宗商品和武器，並將俄羅斯視為北京主導新秩序的關鍵組成部分，這一點莫斯科也是知道的。

福魯哈爾認為，這並不意味著中國會破壞美國或歐洲的制裁來支持俄羅斯，但它肯定會允許俄羅斯銀行和企業更多地進入本國金融市場和機構。事實上，就在幾周前，中俄宣布「兩國友好沒有止境」，隨著俄羅斯被西方市場拒之門外，這種友好肯定會包含更加緊密的金融聯繫。

她強調，所有這些都有助於中國達成自己的長期目標，建立一個「後美元化」的世界。在這個世界上，俄羅斯將成為以人民幣結算所有交易的眾多國家之一。實現這一目標並非易事。中國人希望去美元化，但他們也希望完全控制自己的金融體系。

福魯哈爾解釋，中國正在打一場持久戰。在與美國展開的新大國競爭中，金融是一個關鍵支柱；匯率、資本流動和一帶一路貿易通道都將在競爭時發揮作用。北京方面正在緩慢地使其外匯儲備多樣化，並購買大量黃金。這可以被視為在對沖後美元世界的風險（假設黃金價格會隨著美元價格下跌而上漲）。

她提醒，儘管對俄羅斯的制裁預示著進一步脫鉤，但戰爭帶來的經濟後果（需求下降，甚至通膨上升）也有可能迫使美國和其他國家屈服於定價壓力，這將對中國出口商品有利。儘管美國民主共和兩黨都可能在對抗俄羅斯和中國方面擺出許多政治姿態，但供應鏈脫鉤需要很長時間。華盛頓的決策者尚未嚴肅認真地對待這一點。

福魯哈爾更直言，金融市場將成為一個主戰場。這個戰場將成為捍衛自由主義價值觀（例如，通過制裁俄羅斯）和使舊聯盟重煥生機的地方。（美國和歐洲有可能聯手制定能源安全和氣候變化戰略嗎？）金融市場對地緣政治的敏感度也將比過去高得多。