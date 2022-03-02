安卓陣營全力反攻，三星Galaxy S22旗艦系列今日開放早鳥取貨，三星微風南山旗艦體驗館一早便集結數百位星粉熱血排隊，迫不及待想入手最新旗艦機皇。台灣三星觀察此次三星智慧館預購狀況，針對三款機型，Galaxy S22 Ultra銷量佔比超越6成，首度結合S系列頂尖攝錄影功能及Note系列卓越生產力工具，廣受消費者歡迎。

承襲S系列最強悍的攝錄影功能及頂尖效能，頂規機型Galaxy S22 Ultra，首度內建星粉最愛生產力工具－S Pen，打造登峰造極的行動裝置體驗。自產品發表旋即吸引眾多消費者關注，預購開跑後更屢傳捷報。今日起開放預購民眾早鳥優先取貨，台灣三星除提供預購消費者近萬元好禮，再豪氣加碼排隊禮最高3000元郵政禮券。

搶得頭香取機名額的民眾為來自新莊的許先生，購買S22 Ultra 皎月白。許先生26日即和同為星粉的公司同事一同來到三星微風南山旗艦體驗館排隊等候取機。許先生先前曾使用S21 Ultra及Note20 Ultra，很喜歡此次簡約質感的外觀設計，加上S22 Ultra全面整合S系列強悍拍照功能與Note系列經典的S Pen，因此決定購入三星最新旗艦機。

三星微風南山旗艦體驗館今年特別精心規劃星粉專屬休息空間「星風格派對」。以時下流行的Glamping潮流露營風為主題，運用新品色系串旗及木質色系座椅，打造吸睛陳設，讓星粉打卡分享不斷；若口渴了亦能從小餐車享用免費氣泡水以及現煮咖啡。此外，台灣三星亦邀請插畫家現場以Tab S8旗艦系列及S Pen為消費者畫出一幅幅似顏繪，宛如真實手寫的感壓、細膩筆觸，讓人驚豔連連。