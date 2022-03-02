台中市去年傳出發生虐童事件！豐原區4個就讀國小到幼兒園的孩子，疑似遭到黃姓繼父施暴。網友將照片PO在臉書畫面令人怵目驚心，1名男童頭部有撕裂傷，血流滿臉，2名女童大腿瘀青等，頭上還頂著厚重的書本半蹲在屋內；社會局強調，目前4名孩子都已被社會局安置，媽媽也提出傷害告訴，聲請自身的保護令。

社會局表示，網友提供的照片中，有2女1男童手臂、腿部有瘀青，有張照片男童頭部受傷整個衣服流著鮮血；孩子的傷疑是造到孩童的繼父施暴，甚至用木製抓耙仔痛毆小孩等，孩童的母親如果出面制止，繼父就會打得更兇，孩童母親若她帶著孩子離開，丈夫就會拿美工刀自殘阻止等行為。

據了解，黃女和前夫生下3名孩子，後與黃男婚後又生下1名小孩，因黃男無法控制自己的脾氣，常常生氣就動手痛毆小孩，有次因媽媽與前夫生的兒子，和與黃男生的小孩發生打架，黃男竟拿起有銳角的玩具往頭部敲下，造成黃女和前夫生的小孩頭部受創血流滿身。

黃女回家後發現孩子血流滿身，立馬將孩子帶往醫院去包紮，並在去年向社會局提出保護令。社會局指出，為保護兒少安全，家防中心已聲請並獲核暫時保護令，限制黃姓繼父再對4名子女施暴、騷擾，同時緊急安置4名孩子；媽媽也提出傷害告訴，並聲請自身的保護令。

社會局說，「兒童保護、人人有責」，兒少權法規定：「任何人不得對兒童少年身心虐待或不正當的行為。」若發現兒少疑似受到虐待或不當對待情事，請立刻撥打110和113保護專線通報，讓警方及社工人員可以立即介入並進行調查保護，以維護兒少人身安全。

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