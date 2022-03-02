新台幣午盤貶3分 暫收28.05元 12:502022/03/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.05元，貶3分，成交金額7.93億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為28.06元，早盤最高28.027元、最低28.065元。1110302 228連假國道事故 比去年增加47％ 228連假近百人酒駕！中市警3個月抓1791件 #28 #暫收 #05元 #新台幣兌美元 #06 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 潘政琮漂亮抓鳥 本田賽暫居第28 04:102022/02/28 運動天地 陸駐波蘭使館：106名陸留學生已順利入境波蘭 12:552022/03/02 兩岸 灼躍盃首屆公益羽球賽 228連假台中熱情登場 22:222022/02/28 財經 人民幣中間價調升208點 創近4年來新高 10:292022/03/01 財經 唐綺陽分析2／28~3／6運勢 處女爛桃花纏身 摩羯別著急 07:002022/02/28 運勢 品觀點│告別濕濕冷冷 228連假賞花去 13:042022/02/28 生活 228連假好天氣助攻！花蓮住房率高達8成 景點夜市人潮爆棚 15:162022/02/28 生活 柯文哲一日北高「壓線」退步很多 疑體力透支旁人扶 04:122022/02/28 政治 取締沒在怕 龍崎182線228連假超速違規竟爆量 17:552022/03/01 社會 陳建維快評》228事件的新一輪加害者 19:052022/02/28 快評 好塞！228連假第2天 台74湧車潮 12:322022/02/27 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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