彩券行老闆娘林桂嬌開心分享喜悅。（讀者提供／李京昇苗栗傳真）

台彩大樂透1日晚開獎，頭獎結果又獎落苗栗公館的「興煥投注站」，該投注站過去已開出超過10次以上的頭獎，且2月1日、大年初一才開出2.15億元大樂透頭獎，等於1個月內開出兩次頭獎，財運相當旺。

興煥投注站位於公館鄉市區五穀宮正後方，早在2004年12月13日，開出最高獎金8.25億，當時也是一注獨得，因此吸引許多買氣，睽違多年又在大年初一開出頭獎，昨日再度受財神爺眷顧，讓彩券行老闆娘林桂嬌笑開懷。

林桂嬌2日上午受訪時說，今年已經開出2次大樂透頭獎，2次春節100萬大紅包、一次500萬的刮刮樂頭獎，可以說破紀錄，感謝財神爺眷顧，期望今年好運一直來。

林桂嬌上午受訪時興奮地，感恩財神爺這麼眷顧興煥彩券行，猜測得獎者可能是7、8連碰的彩迷，也期待頭獎得主能跟她們連絡，分享中頭獎的喜悅。

林桂嬌說，投注站位五穀宮正後方，象徵有個大靠山，前方又有穿龍圳引後龍溪水經過，店前地形如同「蝦簍」，宛如將後龍溪的水聚積在此，所以風水來說是錢財只進不出，她認為這是經常受到財神爺眷顧的原因。