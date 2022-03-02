52歲的知名歌手潘美辰，去年不滿台灣索尼音樂公司未經其同意，擅自將她專輯《我可以為你擋死》放上數位影音平台供人下載，控告台灣索尼公司及負責人符國文違反《著作權法》。但台北地檢署查明雙方在19年前已為這張專輯簽訂永久無限制的專屬授權，因此認定台灣索尼沒有侵權，罪嫌不足，2日將台灣索尼及符男不起訴處分。

潘美辰19歲出道，成名曲有《我想有個家》、《我可以為你擋死》等歌，當年以中性打扮聞名藝壇，近年將演藝事業重心放在大陸。

潘美辰去年指控她多年前創作的專輯《我可以為你擋死》共20首歌曲，當初與台灣索尼簽訂契約時，並未約定可以讓索尼放在數位影音平台上供消費者下載。但索尼卻未經她同意，放上網路平台供人下載，控告台灣索尼及負責人符國文違反《著作權法》。

據了解，符男辯稱，潘美辰2003年成立個人工作室時，與台灣索尼與她簽約，包括潘女的《我可以為你擋死》專輯授權給台灣索尼，合約中的條文提及，台灣索尼可用任何形式提供消費者服務。

台灣索尼並證稱，當年雙方簽約時，seednet有從事數位音樂的服務，且當時也有不少非法的數位音樂平台提供此服務，並非潘所稱當時並沒有網路平台提供音樂服務。

檢方依據合約內容，指《我可以為你擋死》專輯以永久無限制的專屬權利方式提供給台灣索尼，潘女亦在合約上簽名，台灣索尼並未違反合約內容，不構成侵權，依罪嫌不足，將台灣索尼及符男不起訴。