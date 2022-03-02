1名李姓女酒店公關與單姓男客，到摩鐵發生性行為，不料李女趁單男熟睡時，偷走他口袋的3萬元現金，被要求返還後，心有不甘，控告單男對自己下藥性侵，所幸檢方在聊天記錄中發現，李女在事後稱單男為「親愛的」，不符合性侵害後常理之表現。桃園地院受審後，依誣告罪，判李女有期徒刑4月；竊盜部分判拘役35天、緩刑3年。

判決書指出，李女為酒店公關與熟客單男，兩人於107年7月下班後，相約一同前往摩鐵開房，李女發現單男口袋有3萬元現金，便趁其熟睡時偷偷拿走，獨自離開摩鐵，櫃台人員察覺有異，打電話到房間叫醒熟睡的單男，男子醒來後發現身上的現金不見了，傳訊息告訴李女，那筆錢對他很重要，如果不歸還會報警處理，李女隨即打電話給媽媽及姊姊，要求返還其中的2萬元。

李女還錢後心生不滿，竟到警局控告單男在她的飲料裡面下藥並把她載到汽車旅館性侵，檢方受理後調閱監視器，發現兩人是一同前往，並沒有向李女所說的頭暈，走路不穩，意識不清等情形，又李女離開時，不像是被侵害後精神恍惚逃走的樣子，反而還神色自若地滑手機，跟櫃台小姐敬禮後才離開，認為單男犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

單男獲得清白後反控李誣告及偷竊，李坦承犯案，但否認誣告，堅持自己被性侵，最後檢方在通訊軟體line聊天紀錄中發現李女離開後，傳「親愛的」、「先走了」、「Sorry拿了你3萬元。這樣你才會記著」，等訊息給單男，認為被性侵後這樣的回覆不合常理，且也未見李女有何質問、責罵為何下藥性侵之情節，雖有在記錄中發現李女傳「我都讓你吃了」、「我也無意識」等語，但不表示單男有性侵之行為。

因此法官認為是李女自導自演，又李女控性侵害後說詞不一，有誣告及偽證之嫌移，認定李女虛偽的陳述，已妨害司法機關對案件偵辦的正確性，造成司法資源浪費，依誣告罪判處李女4月徒刑；竊盜部分被判拘役35天、緩刑3年。