路透引述知情人士說法指出，福特2日（周三）將宣布重整計畫，將電動車與內燃機（ICE）事業分開，各自獨立運作，藉此提升靈活度以加速電動車發展。

消息人士透露，電動車與內燃機事業將分割為不同名稱的事業，但仍屬於福特企業傘之下，就如同先前將企業商業服務事業Ford Pro獨立一樣。

福特將任命高層領導電動車與內燃機事業，並將發布最新獲利率目標。據悉，切割此舉是為要讓電動車與內燃機事業各別發布業績。