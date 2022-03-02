福特傳分拆電動車與內燃機事業 12:332022/03/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述知情人士說法指出，福特2日（周三）將宣布重整計畫，將電動車與內燃機（ICE）事業分開，各自獨立運作，藉此提升靈活度以加速電動車發展。 消息人士透露，電動車與內燃機事業將分割為不同名稱的事業，但仍屬於福特企業傘之下，就如同先前將企業商業服務事業Ford Pro獨立一樣。 福特將任命高層領導電動車與內燃機事業，並將發布最新獲利率目標。據悉，切割此舉是為要讓電動車與內燃機事業各別發布業績。 電動車企飆 理想躍銷量冠軍 未來移動 看準吃電產業大趨勢 #事業 #電動車 #內燃機 #福特 #獨立 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 充電起飛 未來移動商機強強滾 04:102022/03/02 投資理財 電動車、低軌衛星概念股 起飛 04:102022/03/02 證券．權證 觀念平台－審計委員會功能確切發揮 高素質獨董最具關鍵 04:102022/03/02 專題周報 加入豪華純電車戰局 Volvo打電池維修安心牌 04:102022/03/01 產業特刊 特斯拉出手：烏克蘭周邊國家超充站限時免費，各廠牌電動車充電也免錢 16:462022/03/01 汽車情報-汽車新聞 寶高智慧產業園區4月底啟用典禮 10:322022/03/02 區域情報-新北 全球併購題材火熱 科技醫療類股 逢低進場 04:102022/03/02 投資理財 導入源自 Renault F-1 技術的油電系統 Nissan Juke Hybrid 歐洲亮相 11:252022/03/02 汽車情報-汽車新聞 愛普＊ 去年獲利年增1.5倍 每股賺13.67元優於預期，將配息6元 04:102022/03/02 證券．權證 俄烏戰事不會拖長，絕佳買點已出現……新光投信董座喊進台股 04:102022/03/01 投資理財 《基金》潔淨能源地位UP 電動車潛「利」足 11:082022/03/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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