台股面臨地緣政治風險，市場資金紛紛轉向防禦型投資標的，致過去享有高本益比（PE）的高價股失寵，台股千金股由之前盛況十三千金，至今天剩下十千金，股王股后也分別失去4千元及3千元寶座。

由於俄烏和談未果，美國即將升息，國際股市都處在警戒中，台股也隨著國際股市起伏，近日高價股整體表現不振，股王矽力-KY及股后信驊近期回測底部，今天雙雙下跌逾2％，股價約各在3770元及2770元附近。

至於即將於3月15日除息70.156082元的大立光，換算下來現金殖利率約3.4％，今天股價強守2千元整數大關，盤中最低回測2025元。此外，力旺今天股價跌破2千元大關，富邦媒跌幅超過4％、股價摜破千元大關，緯穎日前也跌破千元關卡。

台股千金股到今天剩下十檔，早盤千金股只有祥碩及世芯-KY二檔維持上漲榮面，其餘均下跌，並以AES-KY跌勢最重，跌逾4％。