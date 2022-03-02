桃園市桃園區印尼籍2名移工228凌晨前往中正路1間酒吧喝酒，凌晨結束後突然遭到一群同鄉痛毆，其中1人左胸還被刺傷，一度失去生命跡象。警方趕往現場，先逮捕吳姓、納姓男子，又將另1人查緝到案。其中吳男涉嫌刺傷移工，聲押獲准。

移工被逮後三緘其口，不願對警方說明動機，被刺傷的、痛毆的移工們也不願多談案情。檢方說，吳姓男子涉嫌殺人罪重大，聲請羈押獲准，納姓男子2萬交保。

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