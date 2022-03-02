宏達電(2498)為產業界發展VR/AR的領先者，隨著去年元宇宙題材大行其道，因為VR/AR被稱為進入元宇宙的關鍵鑰匙，宏達電也順勢躋身元宇宙概念族群，VR/AR產業發展關鍵離不開終端設備、內容以及網路，宏達電多年來在軟硬體上砸金投資，但由於前幾年仍是4G時代，也使得VR/AR產業總顯得有點悶，隨著5G上路，宏達電可說拼圖湊齊，在最新釋出的宇宙概念VIVERSE更找來多家電信大咖合作，戰鬥力更上一層樓。

VR/AR被稱為進入元宇宙的關鍵鑰匙，該題材也自去年起爆紅，亞太區總經理黃昭穎就直言，「其實元宇宙這名詞一出來，也不知道甚麼是元宇宙，但其實探究內容，其實宏達電已經耕耘很多年了」!

所謂的「元宇宙」(Metaverse)就是「Meta」+「Universe」，即「超越宇宙」，換言之，就是現實世界的虛擬版，人們能夠以虛擬化身的形式在虛擬平行世界中自由生活。

VR/AR產業的發展最關鍵的就是一個良好的生態環境，其離不開終端設備、內容以及網路這三大要素共同發展的推動，換言之，5G、運算力、下游應用缺一不可，AR的發展趨勢預計將遵循從內容展示到內容互動從娛樂應用到實際功能、從單人體驗到多人互動、從鏡頭功能增強到環境增強，因此，也預計VR/AR產業鏈之後也將在B2B和B2C端走出不同之路。以宏達電VR眼鏡VIVE FLOW來說，有一些B2B商機是當初沒有預期的，預計年中之後戶開始出貨。

產業要發展至規模經濟，方有穩定獲利的可能，宏達電近6~7年全力發展VR/AR軟硬體，但在終端設備、網路以及內容三大驅動引擎中，總是缺臨門一腳，如今，隨著5G自2020年開始在全球陸續商轉，產業成熟度、傳輸等也日精進下，對於宏達電發展VR/AR可說是補上關鍵進球，距離逆轉勝也近了一步。

宏達電就在本屆MWC(世界通訊大會)上揭示最新元宇宙概念VIVERSE，為壯大聲勢大群架，還找來台灣電信三雄與中華電(2412)、台灣大(3045)及遠傳(4904)，以及中國移動、中國電信、Etisalat、Hutch Group、Zain Group等電信營運商。

VIVERSE是一個身歷其境、擁有無限新體驗的元宇宙世界，由硬體、軟體和內容組成，VIVERSE遵循開放和可擴展的標準，為企業或個人用戶創建更開放和通用的應用。

宏達電除了和全球電信商的鼎力支持之外，過去7年裡，還有全球數以千計的內容開發者，與宏達電HTC VIVE合作構建VIVERSE生態系統，並為VIVERSE創建出各種企業及個人應用和內容。

全球在疫情肆虐後，產業鏈上游各環節缺貨問題在2021年並沒有難緩解，且該狀況半導體產業預計將延續到今年上半年，研調機構預計，AR眼鏡將在2023年迎來黃金拐點，2021~2023年出貨量年複合增長率為52%。