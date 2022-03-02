強挹高階市場，三星Galaxy S22旗艦系列預購開紅盤，今年三星通路包含三星商城及三星智慧館銷售表現耀眼，銷售占比已達1成，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啓蒙表示，線上商城會從強化線上購買體驗著手，實體通路則會鎖定在百貨商場積極地展店，目標是今年底拉高到15％，並向2成目標挺進。

陳啓蒙表示，S22旗艦系列預購超乎預期，三星通路包含三星商城及三星智慧館，於預購前兩日成績較S21旗艦系列同期成長3倍以上。期盼透過S22旗艦系列上市，為台灣挹注換機動能並活絡高階手機市場，持續朝較前代成長2成邁進。

今年Galaxy S22 Ultra也以大容量512GB最受青睞，佔整體S22 Ultra預購量55％，顯現台灣消費者對於頂級效能、大容量、高規格的熱烈需求。顏色方面，Galaxy S22 Ultra主打色「夜暮紅」、「極光綠」以霧面機身處理、洗鍊沉穩的質感，齊擄獲消費者心佔各逾3成，「星際黑」與「皎月白」則表現相當；Galaxy S22＋與Galaxy S22皆以「極光綠」最受歡迎，各有約3成的佳績。

對於國內電信業者整併，從五家未來變成三家，陳啓蒙笑說，或許未來在討論銷售促案時會比較有效率，因為少了2家業者需要溝通，但三星與系統業者是彼此合作，在無法推出殺手級的5G應用前，能夠推升使用5G意願的，就是5G手機了。

陳啓蒙表示，今年向總部推估的預購數量較前一代S21高出2成，但開賣後仍舊迅速滿額，前3天的預購量較前一代成長 200％ ，尤其 Galaxy S22 Ultra 滿額的速度顯著高於預期，接下來電信通路跟進開賣，預估也能交出150％ 的銷售成長目標。