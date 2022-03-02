波蘭當地時間3月2日凌晨4時左右，由大陸駐烏克蘭大使館科技參贊苗菲帶隊的106名大陸在烏留學生已全部順利通關，進入波蘭境內。

大陸駐波蘭使館政務參贊姚東曄表示，這106名留學生將分乘3輛大巴車前往華沙，住宿事宜已妥善安置。

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陸駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶
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