陸駐波蘭使館：106名陸留學生已順利入境波蘭 12:552022/03/02 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸駐波蘭使館表示，106名在烏克蘭的大陸留學生已順利入境波蘭。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波蘭當地時間3月2日凌晨4時左右，由大陸駐烏克蘭大使館科技參贊苗菲帶隊的106名大陸在烏留學生已全部順利通關，進入波蘭境內。 大陸駐波蘭使館政務參贊姚東曄表示，這106名留學生將分乘3輛大巴車前往華沙，住宿事宜已妥善安置。 陸駐烏克蘭大使館：首批400多名留學生順利撤離 陸駐烏大使館：撤僑可帶外籍配偶 #波蘭 #106 #留學生 #使館 #順利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸駐烏大使館：在烏中國公民可乘烏專列撤往西部鄰國 09:152022/03/01 兩岸 10台人撤烏克蘭沒PCR卡在土耳其 教育部：已協調安排登機 10:372022/03/01 生活 陸駐美大使館：多名亞裔被惡意攻擊 提醒在美中國公民做好安全保護 11:452022/03/02 兩岸 海納百川》北約第五條不足以保障東歐成員國（吳餘念） 19:342022/02/28 海納百川 10台人撤離烏克蘭返台卡關 免PCR切結書被打回票 09:322022/03/01 生活 戰火逼烏克蘭父子分離 男童淚訴：爸爸要變賣家當上戰場 09:142022/03/01 生活 無PCR證明 10僑民受困土耳其 明搭機返台 04:102022/03/02 焦點要聞 8名陸留學生躲烏克蘭防空洞 2人不幸染疫 11:482022/03/01 兩岸 烏克蘭難民危機 波蘭允許所有烏國人入境 17:352022/02/28 國際 特斯拉出手：烏克蘭周邊國家超充站限時免費，各廠牌電動車充電也免錢 16:462022/03/01 汽車情報-汽車新聞 逾6萬名日本民眾力挺烏克蘭 5億元善款助重建 21:472022/03/01 國際 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。