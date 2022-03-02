林姓男子去年晨跑後看到女子在超商門口踉蹌跌倒，上前攙扶關心，2人聊得「性」起，共赴飯店嘿咻，但翌日對方卻報警提告，指控她疑遭下藥而神志不清，被林男趁機帶往飯店性侵，但台北地檢署調閱監視器畫面，發現告訴人進出飯店，神情正常，與被性侵的情況不符，2日依罪嫌不足，將林男不起訴。

女子控稱，她被公司安排到北市中山區的客人家中坐檯，席間她只喝酒水，沒有吸毒吃藥，但清晨離開時感覺意識不清，想到附近的便利商店休息時，被陌生人林男利用她無力反抗機會，把她帶去飯店性侵得逞。

林男則反駁，當天他晨跑後進入超商，看到女方趴在桌上睡覺，後來她要離開時不明原因突然跌倒，他上前扶她，雙方開始聊天，之後一起去附近飯店開房間，對方說她在酒店上班，因為當時工作不順，心情不好，2人是合意發生性關係。

檢方檢視告訴人的驗傷單，並無特殊傷勢，另據監視器畫面顯示，告訴人和林男是牽手進入飯店，看不出告訴人神情異常，依罪嫌不足，將林男不起訴。

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