印度神童阿南德日前預言3月16日與4月13日是近期兩個重要的時間點，金融市場將出現重大改變，財富版圖可能因此重新分配，甚至影響人們的收入，引起網友們熱烈討論，不過許多人吐槽他是馬後炮，甚至有網友自爆，去年聽阿南德的預言投資股市，沒想到最後結果不如預期，空單反而被軋。

阿南德在個人YouTube頻道《Conscience》中表示，印度星盤卡拉薩爾帕瑜伽（Kala Sarpa Yoga）格局已逐漸形成，將會導致金融市場崩潰，時間落在3至4月之間，提醒大家要放緩腳步，面對現實才是最好的心態。

不僅如此，阿南德也提到兩個重要時間點，3月16日特殊星象將對應在天秤的兩端，不過天秤具有平衡的意義，因此沒有絕對的好與壞，可以肯定的是世界將有巨大的改變，甚至將影響人們的收入，不過最終人類會因禍得福。

4月13日則是行星會出現「合相」，兩個天體的距離會很近，甚至會出現一個強大的火星，讓世界面臨考驗。阿南德也預測未來黃金及白銀都會明顯上漲，甚至創歷史新高。

針對整體經濟狀況，阿南德保守表示，由於各國政府實施寬鬆貨幣政策，使得貨幣大舉投入市場，但在疫情影響下，消費需求下滑，導致目前經濟處於停滯階段，建議投資人應該要記取2008年金融海嘯的教訓，個人資產要做更安全的配置，盡量降低衝擊。

神度神童的預言引起《PTT論壇》網友熱烈討論，但許多人狠虧他是馬後炮，「不就看到什麼喊什麼，都崩盤才在那邊喊水燙」、「講一堆模糊的事情再讓人自己對號入座」、「這麼會預測財富早就超越巴菲特了」、「神童這次終於不再打迷糊仗，而是有確切的時間了，我們就來看看神童是否真的神，還是最後會找理由說已被化解。」

此外，很多網友對於財富會重新分配的看法相當不以為然，甚至有網友透露自己去年聽阿南德預言進行操作，結果空單反而被軋，「放屁，想打破貧富階級？俄羅斯富人搭豪華遊艇落跑，窮人還在ATM前面排隊」、「全球股市都腰斬，富人還是比窮人有錢很多啊，然後窮人可能連工作都沒有只能吃土」、「會打破窮人更窮，富人更富的格局？這都能得諾貝爾獎了。」