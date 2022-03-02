俄侵烏預告兩岸危機？ 蘇貞昌：拿烏克蘭比擬台灣是不倫不類

俄烏戰爭對兩岸是否將造成影響，行政院長蘇貞昌昨(1日)表示，台灣的地緣政治、地理環境及在世界產業鏈的重要地位，跟烏克蘭不能相擬，外界一直把烏克蘭比擬為台灣，這是不倫不類。蘇的說法引發網友熱烈討論，有人諷刺地說，「出一張嘴卡有力」。

蘇貞昌昨表示，外界一直把烏克蘭比擬為台灣，其實這是不倫不類，因為台灣的地緣政治、地理環境以及世界產業鏈扮演重要地位，跟烏克蘭的情勢不能相擬，同時我們希望大家都記取到，任何一國破壞和平、意圖侵略、用武力遂行意志，都會受到全世界的譴責，這次連教宗都出來譴責俄羅斯，連瑞士都放棄中立支持烏克蘭，可見全世界的普世價值已經不容任何獨裁者妄為。

對於日本前首相安倍晉三說，俄烏戰爭預告中國大陸如何對付台灣，蘇貞昌回應，烏克蘭人團結抵抗侵略國，有79歲的老阿嬤拿木槍防衛、老爺爺進入軍營報到，連美女皇后都穿上軍裝，讓世界感動，這也是全世界幫忙烏克蘭的原因所在，讓很多國家把飛彈送往烏克蘭，「這就是我過去說的，哪怕剩一支掃帚，我都跟你對抗。」一樣道理，只要我們展現團結不容侵略的決心，全世界都會來幫忙。

對此有不少網友在《中時新聞網》臉書粉絲團相關新聞底下留言，有人說「打仗用掃帚，才真的是不倫不類」、「台灣靠掃把一張嘴就可保衛國家了，還有鍵盤俠1450側翼缺一不可喔」、「要先立法萬一發生戰爭，所有的官員政治人物一律不准出國」。另外有網友表示，沒有人喜歡戰爭，只想要平平安的過日子。