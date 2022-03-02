北京2004年轟動一時的「北工大女生被殺案」被告郭文思，當年逃過一死，被判無期徒刑，又被獄方建請九次減刑後提前出獄，卻於2020年打死勸他戴口罩的老人家，這次被判處死刑。巧合的是，兩被害死者都姓段，北京高院官方微信公號「京法網事」2日消息，經最高人民法院核准，北京市第二中級人民法院2日依照法定程序，對郭文思執行死刑。檢察機關依法派員臨場監督。

《新京報》報導，1982年生的郭文思，是2004年轟動一時的「北工大女生被殺案」被告。案發時，郭某是北京工業大學工商管理系學生。當年8月29日下午，一家酒店服務員收拾房間時，發現段姓女生遺體，後警方將嫌疑人郭某控制。死者段女是郭某女朋友，她的同學指出，郭文思脾氣暴躁，兩人因感情問題多次吵架，女生還被打過。

郭文思2005年在北京市二中院受審時表示，事發當日，兩人在賓館內發生爭吵。隨後，將段女殺害。案發後，段母接受了郭家40萬元人民幣賠償，並懇請法官對其從輕處理。郭某所在學校也開具他在校表現證明，懇請法官從輕處理。

郭文思因此於2005年以故意殺人罪被判處無期徒刑，北京法院審判資訊網刑事裁定書顯示，郭文思服刑的北京延慶監獄認為，他在服刑改造期間，認罪服法，積極改造，多次獲得獎勵，因此提出減刑建議，被九次減刑，於2019年7月24日獲釋。

新華每日電訊微信公眾號報導，郭文思刑滿釋放後，於2020年3月14日15時許，在北京市東城區一超市內排隊結帳時摘下口罩打手機。72歲段姓男顧客提醒其應當遵守防疫規定佩戴口罩，引起郭某不滿，將段某摔倒在地，用雙手擊打致顱腦損傷昏迷，送醫不治，於3月20日死亡。超市經理阻止郭某離開現場也被打倒，郭某還打倒並咬傷阻止他的另一名超市員工，後被當場抓獲。

2021年1月29日，北京市第二中級人民法院以故意傷害罪判處郭文思死刑，合併之前所犯故意殺人罪恢復執行的無期徒刑，決定執行死刑。郭文思上訴後，北高院裁定駁回，並報請最高人民法院核准對郭文思判處死刑的刑事裁定。