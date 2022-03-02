美國哈佛大學名譽教授奈伊（Joseph Nye）在Project Syndicate撰文表示，俄烏戰爭把核威懾的問題重新提上檯面，提醒世界各國領導人，降低風險仍必須是全球議程上的首要議題。由於政治和技術變革總會帶來新的問題，維持「正義威懾」（just deterrence）的工作永遠不會結束。

奈伊指出，俄羅斯入侵烏克蘭再次引發了許多關於核威懾的問題。無論這場可能是一場長期戰爭的結果如何，它所引發的問題都不會消失。

他直言，烏克蘭在1994年交出從蘇聯繼承的核武器，以換取美國、英國和俄羅斯的安全保證。但這些保證最終證明是毫無價值的，而且由於烏克蘭不是北約成員國，它不受美國核保護傘延伸威懾的保護。

奈伊直言，事實上，歷史已經表明，並不需要很高的使用概率來創建持續存在的威懾。儘管美國擁有壓倒性的核武庫優勢，但在古巴導彈危機期間，美國總統甘迺迪仍對局勢升級的微小風險感到畏懼。今天，小型、精確的核武器似乎如此可用，以至於我們已經開始把它們視為正常；但威懾升級的危險仍然存在，而且一些軍事目標位元於城市附近意味著危險將持續存在。避免災難更多地取決於減少核戰爭的風險。

奈伊強調，俄羅斯入侵烏克蘭提醒世界，我們仍然生活在一個擁有核武器的世界，從長遠來看，我們應該努力減少（但不是廢除）核武器儲備。物理學家賈溫（Richard L. Garwin）曾指出，「如果今年發生核戰爭的概率是1％，如果我們每年都能將其減少到前一年的80％，那麼永久發生核戰爭的累積概率將是5％。」

他提醒，在過去，準確性方面的技術的進步，使減少核武器的當量和體積成為可能。然而，隨著指揮控制系統的網路攻擊、衛星雷射光攻擊和自主武器系統的增多，一系列全新的問題也隨之而來。這些是我們必須尋求預測、理解和減少的風險類型。

奈伊說，在冷戰期間，意識形態上的敵對雙方慢慢地發展出一種既有預設又有明確規則的體制，因為雙方都認識到避免核戰爭對自己有利。今天美國與中國和俄羅斯的戰略競爭在未來可能會發生許多變化。我們必須繼續考慮我們的決定將如何影響減少核戰爭風險的長期目標。