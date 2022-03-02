空品紅色警示又來襲了。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

空品紅色警示又來襲了。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

連續濕冷，氣溫才回升，空品紅色警示又來襲了，全縣一片霧濛濛，大佛再度墜入五里霧中了，不少人晨起運動感覺呼吸不順，手機一查才發現空氣又開始糟糕了，彰化縣環保局表示，2日起東北季風增強，挾帶境外污染物南下影響臺灣西半部，影響期間至5日。已要求臺中火力發電廠今日已預先降載2400MW，減緩中部空氣品質惡化。

今天彰化縣空品又出現一片紅咚咚，即時空品指標AQI飆到130以上，二林地區更飆到150以上，對所有群族都不良，不少敏感群組已經感覺空氣很差，抬頭一片霧茫茫，難得天起回暖了，但卻不適合大口呼吸，外出慢跑、爬山運動減少，互相提醒空氣不好，繼續戴好口罩。

彰化縣環保局表示，今日東北季風增強，大陸上海地區過去24小時細懸浮微粒最高濃度達94微克每立方公尺，東北風挾帶境外污染物南下影響臺灣西半部，中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警示」等級，預估影響期間至3月5日。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請縣民減少外出。

環保局表示，已立即啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理或友善降載，彰化縣透過中臺灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求臺中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，今日已預先降載2400MW，含歲檢修，減緩中部空氣品質惡化。