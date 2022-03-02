前高市議員陳粹鑾先前以不實單據向巿議會詐領3萬元考察費，遭判3年8月徒刑，未料，陳粹鑾又被查出涉嫌詐領助理費近450萬元，甚至在女兒鄭安秝擔任議員期間，陳粹鑾還在牢中持續操控詐領助理費，高雄地院重判陳粹鑾10年5月徒刑，可上訴。

判決指出，陳粹鑾在2010年到2018年擔任議員期間，任用小媽王美珠為服務處主任，聯手以虛報人頭或浮報經費的方式，向市議會申請公費助理補助費等，共詐領379萬餘元助理費。

而陳粹鑾因在2014年3月向高雄巿議會申報國內考察費用3萬元，後來檢調偵辦市議員「地方服務建議經費」採購弊案，發現她報帳日期，即同年2月24日至26日，她根本未到台北從事任何經建考察，卻涉以旅行社開立的交通、餐點、住宿等不實單據詐領考察費。歷審依公務員利用職務機會詐取財物等罪將陳粹鑾判刑3年8月、褫奪公權3年。

陳粹鑾入獄服刑後，鄭安秝在2018年接棒選上高雄市議員，陳粹鑾在服刑期間，竟還利用兒子鄭嘉宏探監期間傳話，操控王美珠製作不實助理名冊，繼續詐領助理費，於鄭安秝任職議員期間，又再向市議會詐取69萬9850元的公費助理補助款，加上自己擔任議員期間詐得的款項，總共涉嫌詐領449萬元助理補助款。

高雄地院審理時，陳粹鑾否認犯行，辯稱有些助理欠她家錢，用工作抵債，有些則屬於機動性質工作，只負責跑攤、寫輓聯，這些助理把從市議會領到的助理費，部分拿來還債、部分捐回服務處，她沒有意圖要貪錢。

但法官認為陳粹鑾犯罪情節重大，且審理期間多方面、多層次提出種種「捏造而來」辯詞，耗費諸多司法資源，不見任何悔意，因此依貪污罪判陳粹鑾10年5月徒刑，全案仍可上訴。而鄭安秝部分，檢方認為她「新手上路」凡事都聽從「小祖母」和母親指令辦事，毫無質疑而未予細究，導致在被隱瞞狀況下遭受利用而申報公費助理，認定鄭安秝罪證不足以不起訴處分。

鄭安秝受訪時堅稱，對於案情自己不太清楚，媽媽過去擔任議員勤於跑基層、服務經營，相信司法會還她清白。至於是否擔心衝擊今年底的議員選情？她直說，會繼續扮演好議員職責，相信選民也都看得到自己的認真，以及肯定她為民服務的精神。