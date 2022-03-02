偏鄉孩子除了缺乏實體資源外，更缺擴大視野的機會，為此林鳯營開設「名人小學堂」，號召各界領域導師前進偏鄉開課開啟孩子的視野。暨首堂課邀請棒球王子張泰山來開課後，第二堂課邀請喜劇天王、模仿鬼才郭子乾分享表演故事，並親自指導小朋友。

林鳳營第二堂「名人小學堂」，郭子乾到瑞芳瑞濱國小開課，與小朋友互動，小朋友回應相當熱烈，課堂中舉手、發言不斷，展現孩童的活潑與天真。郭子乾在課堂中不僅拿出拿手絕活，模仿多位名人、各個名人特色相當到位，甚至還表演絕技「背全台火車站名」。

過程中最讓郭子乾訝異的是，原本他以為，小朋友最常接觸的娛樂是數碼寶貝、皮卡丘，但是他們不僅熟知多位政治人物之外，甚至連麥可傑克森(Michael Jackson)、李小龍，已故許久的巨星，小朋友也都相當熟識，可見這些巨星已經建立了相當的典範。

郭子乾表示，他希望可以帶給小朋友信心，不要因家庭、環境因素而放棄，珍視周邊所見、所感受的每個環節，也許這些都是支持小朋友實現夢想的重要「能力」。

林鳳營所發起的「林鳳營快樂播種計畫」，希望透過多年來秉持的「高品質、濃醇香」使命，發揮更大的影響力，為社會貢獻更多心力，以「高品質生活」為核心，為台灣在地公益團體及偏鄉孩童發聲，募集更多力量，為偏鄉孩子存下一堂課，找到對未來的希望。

「林鳳營快樂播種計畫」與「台灣待用課程協會」合作，提供偏鄉、部落孩子們長期藝術陪伴課程為主的公益團體，課程包含：繪畫、攝影、舞蹈等，藉由「藝術陪伴」，療癒陪伴的過程中，增加孩子的自信心；透過「藝術技能」課程，使孩子發現自己的才華，進一步培養為一技之長。