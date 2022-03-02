俄羅斯入侵烏克蘭，也引起國內高度關注，戰略學者認為，國軍應從這場戰爭中汲取經驗，尤其是精進備動員。

國策研究院今天舉辦「強權政治下的烏克蘭與台灣」座談會。國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤表示，烏國政府於俄軍發動攻擊當日才發布全國總動員令，時機過慢，已來不及動員後備軍人、預備役人員與車輛、徵募民兵，以及對後備部隊配發武器及實施相關訓練等，影響後備戰力。

馬振坤指出，國軍後備動員體制完備，但除必須落實動員機制外，政府更須明確律定發布動員令之時機，以使軍、政相關部門能夠有充分時間進行人員、物資動員，以及實施相關戰鬥及武器訓練。

馬振坤說，烏國陸軍在依賴國民警衛部隊支援戰鬥下，有效消耗俄軍戰力拖延戰事，迄今對俄軍奪取基輔等主要城市構成阻礙，俄軍奪占城市行動進展不如預期。我國國防部於去年成立全民防衛動員署，改革後備軍人教召制度，改善後備部隊武器裝備致力提升後備部隊戰力，即是著眼於常備部隊雖然具正規戰力能夠執行灘岸殲敵及地面機動作戰任務，但是各戰區基本防禦作戰仍需仰賴各地後備旅及數量龐大之後備軍人投入戰鬥。

台灣智庫諮詢委員董立文說，從這次烏克蘭的經驗來看，台灣應該及早規劃戒嚴下的戰時體制，包括對內要怎麼處理擾亂軍心國民士氣的人？我們的後勤動員體制是怎麼運作？另一方面，我們也該設想要如何對接國際支援，包含國際援助台灣的物資、金錢，乃至於國際志願軍參戰。

國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲說則認為，台灣有必要改變重文輕武文化，增加國防預算是最重要指標。他指出，台灣政府支出以社福最多、其次教育，再次才是國防。同為華人國家、儒家文化圈的新加坡，則以國防支出最優先，其政府與社會溝通之說明「有國防才有外交話語權、有國防才能嚇阻侵略」，此種態度需認真參考。