2022台維斯盃國際男子網球團體錦標賽陸續展開，中華隊將於中美洲國家瓜地馬拉客場挑戰世界二級升降賽，曾俊欣、許育修、吳東霖已經抵達並進行訓練，期待傳回捷報。

各自在國際賽事奮戰的台維斯盃中華隊代表選手曾俊欣、許育修、吳東霖，已經於當地時間2月28日晚間抵達瓜地馬拉，隔天就前往比賽球場進行訓練。

3位好手近況不錯，吳東霖上周剛於多明尼加拿下國際網總（ITF）巡迴賽單打冠軍、雙打亞軍，是個人生涯第2座ITF職業單打冠軍；曾俊欣則在2月於印度班加羅爾ATP挑戰賽勇奪生涯第2座ATP挑戰賽冠軍，目前世界排名第164，成為新的「寶島一哥」；許育修則於今年埃及開羅及沙姆沙伊賀ITF巡迴賽拿下2座雙打冠軍、1座單打冠軍，生涯累計第6座ITF職業單打冠軍及第13座ITF雙打冠軍。

至於對手瓜地馬拉，頭號選手岡薩雷茲（Wilfredo Gonzalez）世界排名1292，實力評估下中華隊只要穩定發揮，勝算相當大，比賽將於3月4日、5日進行。