3月1日的央視《新聞聯播》頭條，是中青年幹部培訓班舉行開班儀式。《北京青年報》旗下公眾號「政知見」分析，這則新聞播出時長為13分鐘的，披露了重磅信號。中共總書記習近平提醒受訓的黨員幹部，要「守住守牢拒腐防變防線」，該知道哪些事該不該做、能不能幹，時刻嚴守紀法規矩；同時，習近平還要求幹部守住「五關」：政治關、權力關、交往關、生活關、親情關。

★「要看清一些事情該不該做、能不能幹」

3月1月上午，2022年春季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班在中央黨校開班。在3月1日的開班式上，習近平特別提到了年輕幹部「守住守牢拒腐防變防線」這一話題。

習近平指出，年輕幹部必須牢記清廉是福、貪欲是禍的道理；幹部守住守牢拒腐防變防線，要層層設防、處處設防。

他要求，年輕幹部要看清一些事情該不該做、能不能幹，時刻自重自省，嚴守紀法規矩。同時，還要求幹部守住「五關」：

要守住政治關，時刻繃緊旗幟鮮明講政治這根弦，在大是大非面前、在政治原則問題上做到頭腦特別清醒、立場特別堅定，決不當兩面派、做兩面人，決不拿黨的原則做交易。

要守住權力關，始終保持對權力的敬畏感，堅持公正用權、依法用權、為民用權、廉潔用權。

要守住交往關，交往必須有原則、有規矩，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈。

要守住生活關，培養健康情趣，崇尚簡樸生活，保持共產黨人本色。

要守住親情關，嚴格家教家風，既要自己以身作則，又要對親屬子女看得緊一點、管得勤一點。

「政知見」報導，在今年1月18日的中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議上，習近平特別提到，「要加強年輕幹部教育管理監督」。

當時，習近平指出，年輕幹部一定要有清醒的認識，經常對照黨的理論和路線方針政策、對照黨章黨規黨紀、對照初心使命，看清一些事情該不該做、能不能幹，守住拒腐防變的防線。

★重視網路輿情 領導幹部要學網、懂網、用網，瞭解群眾所思所想

習近平指出，什麼是好事實事，要從群眾切身需要來考量，不能主觀臆斷，不能簡單化、片面化。

習近平表示，哪裡有人民需要，哪裡就能做出好事實事，哪裡就能創造業績。業績好不好，要看群眾實際感受，由群眾來評判。有些事情是不是好事實事，不能只看群眾眼前的需求，還要看是否會有後遺症，是否會「解決一個問題，留下十個遺憾」。

習近平表示，在新形勢下發展不能穿新鞋走老路，必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展。黨員幹部一定要真抓實幹，務實功、出實招、求實效，善作善成，堅決杜絕口號式、表態式、包裝式落實的做法。

習近平表示，對當務之急，要立說立行、緊抓快辦，不能慢慢吞吞、拖拖拉拉；對長期任務，要保持戰略定力和耐心，堅持一張藍圖繪到底，滴水穿石，久久為功。要虛心用心，甘當「小學生」，不懂就問、不恥下問，切忌主觀臆斷、不懂裝懂。

另外，習近平在講話中還提到了信訪工作。習近平強調，信訪是送上門來的群眾工作，要通過信訪管道摸清群眾願望和訴求，找到工作差距和不足，舉一反三，加以改進，更好為群眾服務。領導幹部要學網、懂網、用網，瞭解群眾所思所願，收集好想法好建議，積極回應網民關切。要高度關注新業態發展，堅持網上網下結合，做好新就業群體的思想引導和凝聚服務工作。

★6次「中青班」

「政知見」報導，2018年3月，按照中共中央關於深化黨和國家機構改革的統一部署，將中央黨校和國家行政學院的職責整合，組建新的中央黨校（國家行政學院），實行一個機構兩塊牌子，作為黨中央直屬事業單位。

包括這次培訓班在內，2019年至今，中央黨校（國家行政學院）至少舉辦過6次「中青年幹部培訓班」，之前的時間分別是：

2019年3月1日，2019年春季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班在中央黨校開班。

2019年9月3日，2019年秋季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班上午在中央黨校開班。

2020年10月10日，2020年秋季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班在中央黨校開班。

2021年3月1日，2021年春季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班在中央黨校開班。

2021年9月1日，2021年秋季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班在中央黨校開班。

每次「中青班」開班儀式規格都非常高。在這次的開班式上，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席開班式。陳希主持開班式。丁薛祥、黃坤明出席開班式。

據昨晚央視《新聞聯播》畫面顯示，不少地方官員參加了這次培訓班。

每次開班式上，習近平都會對年輕幹部提出要求。

比如，在2019年9月的開班式上，習近平提到，要「發揚鬥爭精神增強鬥爭本領」 。

當時的新聞通稿中，「鬥爭」一詞出現了約60次。在那次開班式上，習近平提到，鬥爭是一門藝術，要善於鬥爭；要注重策略方法，講求鬥爭藝術；領導幹部要主動投身到各種鬥爭中去；要做敢於鬥爭、善於鬥爭的戰士等。

2020年10月的開班式上，習近平提到，年輕幹部要提高政治能力、調查研究能力、科學決策能力、改革攻堅能力、應急處突能力、群眾工作能力、抓落實能力等。