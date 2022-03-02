陳亞蘭上丟丟妹直播宣傳新戲。（欣湉國際）

陳亞蘭上丟丟妹直播宣傳新戲。（欣湉國際）

歌仔戲天王小生陳亞蘭宣傳新戲《嘉慶君遊臺灣》馬不停蹄，昨（1日）微服出巡到「丟丟妹」直播，還親自接聽網友訂購電話，感受直播生態文化與民間百態，線上同時最高2.6萬人在線，嗨喊：「吾皇萬歲萬萬歲」，上百現場民眾還齊喊：「皇上吉祥！」丟丟妹也忍不住在直播中換上清朝太監服，率工作人員跪安迎接皇帝登場，直呼：「亞蘭姐太帥，煞到她！」顯見陳亞蘭霸氣英姿，連丟丟妹都折服。

丟丟妹在直播中「髒話」式的妙語如珠，讓陳亞蘭感受到她的真性情，但也頻頻對她闡述歌仔戲製作的「忠孝節義」理念，惹得丟丟妹笑喊：「我盡量！」

有趣的是，陳亞蘭親自指導丟丟妹歌仔戲的唱腔與身段，兩人上演《嘉慶君遊臺灣》劇中「天生一對」橋段，一幕陳亞蘭飾演角色嘉慶君撞見正在沐浴的劉英（林佩儀飾），丟丟妹宛若「丟妃」上身，臥倒在保麗龍盒假裝沐浴，對陳亞蘭說：「我就是要跟你作對，做天生的一對。」陳亞蘭打趣評價：「她這個聲音沒辦法做小旦耶，比小生還粗魯！」

陳亞蘭見證丟丟妹直播叫賣文化功力，看到上萬網友不斷留言加1，直喊見證台灣奇蹟，她說：「很佩服每個角落裡默默為家庭貢獻的人，很感動，看到另外一種台灣的奇蹟，台灣人每一個人都非常的努力，非常的佩服。」丟丟妹也感性：「歌仔戲在台灣只剩下亞蘭姐了，如果你沒演就真的失傳了！」

此外，有自稱從小就認識陳亞蘭的網友打電話，還有太太替喜歡歌仔戲的丈夫Call-in，讓她笑說：「通常都是女粉絲崇拜我，想要嫁給我，還是你老公想娶我？」她坦言從未來過這樣場合（指宣傳通告），現場還直接訂購10箱海鮮，並誇：「如果娶到像丟丟妹這樣愛妃，靠她賺錢就賺很多！」

陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》昨瞬間收視率再創新高達1.30，收視高點落在陳亞蘭哭著想要找母妃（葉麗娜飾），許多觀眾跟著哭掉一包衛生紙，陳亞蘭形容拍攝當下眼淚是不停地流，「想到台灣有許多離家打拼的遊子，爲了盡孝道而左右爲難，永琰（指劇中角色）從小就失去母愛，也是同樣心情」。