以I級雄偉上圍成名的「I級艷后」洪蓉早年因電玩廣告走紅，近年她因疫情將生活工作重心從泰國轉回台灣。近日她首度在臉書分享自己國小時的照片，直說謝謝隔壁班同學幫她拍照，畢業紀念冊不見的她才能找回當時記憶，她更自曝自己國小時就有F罩杯，只因為衣服寬鬆才看不出來，讓網友直呼太扯。

洪蓉2017年移居到泰國曼谷生活，近年因疫情返台置產，她因胸部大引來許多注意，也導致被瞎傳整形隆乳，去年她曬出自己大尺度「露到見骨」的X光照，強調自己的胸部是「真材實料無添加」，又霸氣說：「嫉妒的請繼續嫉妒我吧」，公開挑明沒隆乳，證明魔鬼身材全是真的。

洪蓉曬出國小時（右2）照片。（圖／翻攝自i級豔后-洪蓉โยโย่臉書）

今年初洪蓉難得分享低潮心情，表示有朋友跟她分享遇到困境，她能幫忙的一定幫，不然就是會給出有用的建議，希望對方實際去做，但後來才發現有些朋友跟妳抱怨不是真心想倒苦水，「也許他們抱怨，要的是更直接的幫助，比如直接金錢給予，或者我要拿什麼出來⋯我的建議其實聽起來就像屁話」。

洪蓉自曝國小就有F罩杯。（圖／翻攝自i級豔后-洪蓉โยโย่臉書）

昨洪蓉分享自己國小時的嫩照，寫下：「其實我自己的畢業紀念冊不見了，後來我們隔壁班的同學幫我拍下紀念的時刻，非常感動」，更說：「其實⋯那個時候我有F，寬鬆的白色上衣把身材藏起來了，不像現在，就算寬鬆的衣服也藏不起來」，而照片中她穿寬鬆白色運動服，完全藏住傲人凶器，手比七的她看來清純洋溢，網友立刻認出右邊數來第2個是她，紛紛說：「第二個都沒變」、「國小就F....」、「真的看不出有F」、「夭壽喔，12歲就F」。