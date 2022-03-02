大甲區孟春公園地墊老舊，多處接縫大且翻起不平，228連假許多家長帶小孩去公園遊玩，卻遇到孩子跌倒擦傷，民眾戲稱孟春公園淪為跌倒公園，市議員施志昌2日邀集相關單位到場會勘；養工處表示，地墊若要全部翻新需要上百萬的經費，市府會儘速籌措經費，讓孩子遊玩能有安全的場地。

施志昌指出，市長稱市府於全台中推動共融式公園，但問題百出！2020年孟春公園是共融式公園目標之一，但因為經費不足僅更新部分遊具，並未更新老舊地墊，孟春公園地墊已使用1、20年，多處翻起不平且接縫大，使得孩子遊玩時容易跌倒造成危險，228連假時就有孩子於此處遊玩時跌倒擦傷家長相當心疼。

施志昌批評說，市長稱自己是媽媽市長，卻只在意共融式公園帳面數字，結果遊具更新後卻連孩子最基本的安全問題都無法保證，尤其如孟春公園地墊老舊，已不符合衛福部最新規範的問題，像是舊地墊都是2.5公分厚，但新的規範規定地墊厚度必須隨遊具高度調整，市府卻忽略這部分，根本為德不卒！

建設局養工處強調，因新的規範使得地墊的鋪設連帶必須重新整理鋪面，較厚地墊必須有較深的鋪面，才能使地墊與接鄰地面平整，因此更新地墊就必須要有較多經費，若全部更新經費超過百萬元，養工處承諾會儘速尋找經費處理，還給孩子安全的遊戲場地與空間。