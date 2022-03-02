香港「人民力量」副主席譚得志被控發表煽動文字等14項控罪，今（2日）在香港特別行政區區域法院被裁定其中11項罪罪成，3項控罪則不成立。圖為譚得志（戴眼鏡者）去年12月2日於荔枝角收押所被押上囚車前往法院應訊。 （香港中通社）

香港「人民力量」副主席譚得志，涉嫌在前年多次擺街站時高喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等14項控罪。他否認控罪經受審後，今（2日）在香港特別行政區區域法院被裁定其中11項罪成立，3項控罪則不成立。

譚得志今年48歲，被控7項發表煽動文字、1項串謀發表煽動文字、3項公眾地方內擾亂秩序行為、1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令，共14項控罪。

譚得志被控於2020年1月17日至7月19日，分別在大埔海濱公園露天劇場、銅鑼灣崇光百貨、牛頭角下邨廣場外、銅鑼灣東角道與記利佐治街交界、旺角西洋菜南街及亞皆老街一帶、黃大仙站A出口外、觀塘站A1出口外與裕民坊一帶及藍田啟田商場外，犯以上控罪。

除了2項公眾地方內擾亂秩序行為及1項串謀發表煽動文字罪被裁定不成立外，其餘控罪均罪成。譚得志將還押至3月31日量刑，期間待索閱其背景報告。