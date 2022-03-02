2002年當時的桃園縣政府為打擊犯罪，提升治安維護能力，成立「天羅地網」專案計畫建置無線寬頻錄影監視系統，在中壢市等40處重要路口設置監控系統，時任中壢市長葉步樑被起訴貪汙，一審重判8年6月，台灣高等法院更一審逆轉改判無罪。全案可上訴。

更一審指出，葉步樑堅詞否認犯行，且卷存證人之指陳情節或有前後不一、矛盾之重大瑕疵，彼此所證情節亦容有歧異之處，難以採為葉步樑不利之認定，改判無罪。

桃園縣當年在桃園市及中壢市境內40處重要路口設置錄影機，以即時影像監控傳輸網路，結合無線微波系統，並應用無線寬頻及數位遠端監視系統，中壢市公所為動用預算內之經費或向桃園縣政府申請補助，辦理監視器工程，期使與天羅地網監視系統結合連線。

檢方起訴指控，葉步樑在2002年3月11日核定，以「其他公共工程設備及投資公共建設及設施費」其中2900萬元之預算，辦理設置中壢市鄰里弱電監控系統，不料，但公所工務課官員卻收取廠商賄款，協助廠商順利得標。

桃園地方法院一審認定葉步樑共同犯罪，依對於主管之事務，明知違背法律，直接圖其他私人不法利益，因而獲得利益，判處有期徒刑8年6月，但高院更一審改判無罪。