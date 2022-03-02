【LIVE直播】指揮中心防疫記者會｜2022.03.02 @中時新聞網

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增2例本土個案，全是桃園幼兒園群聚，以及47例境外移入，其中20例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於10多歲至20多歲。

指揮中心表示，今新增的2例本土都是桃園米迪幼兒園相關，都是隔離期間陰轉陽，其中一例是案20563，為富林國小電腦老師的女友，另一名是案20617，為富林國小學生的同班同學，截至目前米迪幼兒園群聚累計26人，根據血清抗體調查結果顯示(N抗體陽性)，目前還是認為案20485是最有可能的感染源頭。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為29例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(8例)、美國及印尼(各5例)、印度(4例)、澳大利亞及香港(各2例)、新加坡、德國、馬來西亞、帛琉、南非及泰國(各1例)移入，另15例調查中。入境日介於今(2022)年2月6日至3月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,353,317例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,332,488例排除)，其中20,582例確診，分別為5,087例境外移入，15,441例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。