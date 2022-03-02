鋼鐵股擁抱盤價調漲、高殖利率、原物料高升等利多集於一身，邁入傳統旺季，中鋼集團也正面看待第二季出貨及盤價表現，營運呈現先蹲後跳。股價在法人積極力挺下，中鴻(2014)、中鋼(2002)股價不遜色，而產業面向好，鋼線鋼纜大廠佳大(2033)、鋼鐵加工廠志聯(2024)雙雙鎖住漲停，同寫半年新高價。長榮鋼(2211)也獲外資連買激勵，放量攻上65元漲停，飆上8個月以來高點。

中鴻2021年財報，營業收入537.44億元，營業毛利75.46億元，營業利益65.23億元，稅前淨利70.13億元，本期淨利63.50億元，歸屬於母公司業主淨利63.50億元，年增1107.22%，基本每股盈餘4.42元。受惠於鋼價的大幅上漲，去年大賺，獲利、EPS雙創歷史新高紀錄。法人則認為，中鴻去年第四季營業利益11.33億元，本業營運與預期相符，但業外獲利減少及單季稅率上升，使稅後獲利低於預期。中鴻財務副總羅嘉文表示，主要是伴隨鋼市的榮景，受到熱軋、冷軋以及鍍鋅鋼品價格漲價影響，至於出貨量方面，去年則較前年減少31萬公噸左右。展望未來，中鴻表示，目前已經備妥鋼胚半成品原料，短期內不會受俄烏戰火影響。

隨中鋼盤價調漲，中鴻也調漲今年3月內銷盤價，每公噸上漲新台幣900-1300元，外銷產品也調漲80-110美元。大陸積極執行碳中和，預料將淘汰不少鋼鐵產能，中鋼1月稅前EPS同期最佳，本土投顧法人認為，受惠年後回補庫存，短期在需求回升及上游原物料漲價的推動下，鋼鐵價格將出現一波反彈。中鋼與中鴻第二季將邁入傳統旺季，中鋼集團也正面看待第二季出貨及盤價表現，營運呈現先蹲後跳。

鋼鐵業大部份因為工作天數減少，恐使2月營收下滑。中鋼等相關廠商盤價調漲現況，整體漲幅符合預期。目前大陸的鋼鐵產量已經回升，鐵礦砂價格也回升至去年8月左右的水準，冶金煤價格維持高檔，BDI指數反彈上漲等因素都帶動煉鋼成本上漲，法人認為短期鋼價已可落底，鋼價可望有一波反彈上漲。此外，俄國侵入烏克蘭帶來西方國家的制裁，而俄國為全球主要鋼鐵出口國，俄烏分別是全球鋼鐵出口第2大以及第9大國，由於烏、俄出口到亞洲的鋼材均屬於中低價位，兩國戰事開打，將讓低價半成品、鋼材消失，行情會快速拉升，會使國際鋼鐵供給減少推升鋼鐵價格。

中鋼具高獲利、高殖利率的題材，三大法人買超力量大，續成為買盤追逐焦點，周三股價上揚力守高檔。俄烏之戰促升原物料，美系外資預期中鋼獲利將保持穩健，給予「優於大盤」評等、目標價52元，直接給5字頭；本土法人也看好，中鋼受惠大陸碳中和長期目標，預計2022年粗鋼產量仍將受到管控，加上國內春節後的需求回補帶動，鋼市將維持供需吃緊態勢，有利價格表現，故股價於42元有，35元有撐，中鋼金虎年來股價已飆漲近15%，站回所有均線，而且越過前一根下跌黑K，短線走勢再次轉強可期。

受國內下游客戶增補庫存提早引爆激勵，中鋼與旗下中龍鋼鐵，2月出貨量達到91.1萬公噸，優於規劃目標，且中鴻單月出貨量逼近16萬公噸，創近三個月來單月新高，預期3月伴隨鋼價上漲與第二季旺季來臨，中鋼集團出貨可望逐月升高。中鋼執行副總黃建智表示，雖中鋼2月出貨受到農曆年工作天數較少所影響，外銷量不如預期，但內銷量卻較規劃目標增加，顯示下游廠商均看好需求前景，提早補貨，增強提貨動能。

中鴻長期來看，美國基建法案通過將帶動長期用鋼需求增加，疫情後的經濟復甦也會帶動消費性鋼鐵需求，長期鋼鐵需求仍將增加。因此法人投資建議，預期鋼鐵價格短期的上漲反彈仍可維持一段時間，但預期中鴻2022年獲利下滑，維持中鴻中立的投資建議。