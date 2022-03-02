全民求生避難手冊內容曝光！防空避難、生存知識都入列 13:452022/03/02 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長邱國正昨表示，國防部已做求生避難手冊。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關國防部製作「全民求生避難」手冊一事，國防部發言人史順文少將今天補充說明，國軍已在3月將手冊送至行政院核定，屆時通過後會在國防部及全民防衛動員署網站上刊載，並供各界下載運用，且中央部會、地方縣市政府都會收到紙本，屆時地方政府可在行政區內的特殊地點位置、特性等資訊補充強化。 全動署表示，手冊內容將包含防空避難、停水停電應變作為、醫療急救及民生物資準備、生存知識等資訊，現正由行政院核定中。 科學家新視野－AI偵測矛盾內容 讓維基百科更可被信任 重申台烏情勢不同 政院：每年例行盤整防空避難設施 #全民 #求生 #避難 #手冊 #避難 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 哥哥心臟病還自願去打仗 中山烏籍學生曝基輔避難潮 16:452022/02/25 生活 烏克蘭空襲警報四起 基輔民眾躲入地鐵避難 21:542022/02/24 國際 基輔飛彈飛機亂飛 暫避難到地鐵站等待陸大使館撤僑 16:222022/02/25 國際 未來內容為王 雙A搶進NFT領域 04:102022/02/24 財經要聞 馬防部駕駛兵偷很大 機密固安作戰計畫、副指揮官兵籍資料全都拿 10:332022/02/26 社會 記者會試音內容被錄下 電視台還大作文章 宜蘭縣政府澄清 11:002022/02/25 政治 民眾憂台海一觸即發 陳吉仲掛保證：6個月糧食供應無虞 19:122022/03/01 生活 聯合國：已有12萬烏克蘭人前往鄰國避難 16:352022/02/27 國際 瑞莎連絡上烏克蘭奶奶了 曝要去防空洞避難「今天都是飛彈」 14:532022/02/25 娛樂 戰爭開打台灣人往哪躲？ 1網站查各地避難設施位置 17:402022/02/25 生活 又是國外友人缺錢！ 警察一舉動阻婦財損失 13:182022/02/24 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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