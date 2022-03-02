有關國防部製作「全民求生避難」手冊一事，國防部發言人史順文少將今天補充說明，國軍已在3月將手冊送至行政院核定，屆時通過後會在國防部及全民防衛動員署網站上刊載，並供各界下載運用，且中央部會、地方縣市政府都會收到紙本，屆時地方政府可在行政區內的特殊地點位置、特性等資訊補充強化。

全動署表示，手冊內容將包含防空避難、停水停電應變作為、醫療急救及民生物資準備、生存知識等資訊，現正由行政院核定中。