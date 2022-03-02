品牌廠微星科技為創作者推出的MSI Creator Awards，連三年獲得全球創作者熱情迴響，今年度的MSI Creator Awards 2022也正式於3月登場，微星祭出逾3.5萬美元的總價值獎項，以2D平面設計、3D動畫及影片編輯等三大類創作項目，徵選令人驚艷的創意作品，另還將選出MSI特別獎以及最佳人氣獎，讓更多的創作都有機會得到青睞。

微星行銷副總經理程惠正表示，今年MSI Creator Awards將以「Create Your Utopia」為競賽主題，配合漸趨朝向虛擬世界邁進之際，希望能鼓勵作者在元宇宙裡創造各種活動、遊戲、社交、旅遊以及學習的生活圈樣貌。

此回MSI Creator Awards的評審小組，更找來曾為迪士尼／皮克斯動畫設計師的Martin Perhiniak、曾兩度獲艾美獎肯的動態藝術創作家Emonee LaRussa，與曾為《魔獸世界》、《暗黑破壞神3》、《英雄聯盟》和《堡壘之夜》等遊戲內容之虛擬世界構建和角色設計師Trent Kaniuga等知名創作職人擔任，藉由他們在創作業界的學識、熱情和專業為這些參賽者作品進行全方位的評估，確保勝出的作品是實至名歸的。

此外，這些評審委員們也會在投稿期間在MSI微星科技官方 YouTube和Facebook舉辦線上會議，分享他們的出神入化的技能和耐人尋味的想法。