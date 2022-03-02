鏵友益科技（6877）為全自動檢量測系統規劃、自動化設備規劃、AOI機械視覺規劃、半導體品質檢驗之專業廠商，其產品應用於半導體、面板、封裝測試及PCB等產業。

鏵友益實收資本額為2.3億元，2020年營收為2.54億元，稅後純益為4212萬元，每股盈餘5.14元。

鏵友益公司主要產品係應用於半導體、面板、封裝測試及印刷電路板產業，並提出業界首創之100％全檢「線上光學晶圓檢測快篩系統」，為客戶產線加強自動化能力、節省人力並提高生產良率。另外，公司能針對現有製程提供客製化服務，因此成功切入國內晶圓代工大廠製程檢測設備。

公司亦著重AIOT智能自動化檢測，提供智能自動化廠區運輸及上下料等功能，為晶圓廠節省大量運輸人力、降低晶圓於各段製程轉移破片以及搬送效率降低之風險。鏵友益公司除協助客戶轉型為智能自動化工廠外也與國內自動化設備統包龍頭合作，其高品質之設備深獲客戶信賴，客戶群橫跨半導體、封測及PCB業者。

鏵友益未來預計持續投入新產品研發，以模組化生產流程，依照不同客製化需求，相較同業，開發產品多元化且快速。