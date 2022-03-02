因疑似只在中俄兩國漲價，且配料有差異，近日，韓國品牌好麗友深陷「雙標」爭議，引發不少網友質疑。

對此，好麗友在官方微博回應提到，好麗友產品在大陸價格近年來一直保持穩定，隨著原輔材料價格大幅上漲，僅去年9月對受影響較大的部分派類產品價格做出調整，其餘產品比如膨化、餅乾、糖果等產品價格均保持不變，去年9月後所有產品價格未做任何調整。

好麗友並指，需要說明的是，不同國家受原料及人工成本上漲影響不同，價格調整週期亦不相同。近年來好麗友在其他國家也有小幅價格調整，公司堅持了一段時間，去年也是在多方評估後才做出價格調整決定。

此外，好麗友表示，好麗友·派主要配料全球一致，甚至很多原料的供應商都是同一家，不存在雙標問題。這件事起因是有人用翻譯軟體翻譯了公司海外產品的配料表，得到的翻譯結果和中國生產的好麗友配料表不同，首先因為翻譯軟體並不是很精准，另外各國對配料表的要求、稱呼都不一樣，這是個比較專業的領域。

觀察者網查詢發現，去年8月，韓國好麗友總部曾發布過一份漲價聲明，稱由於原材料成本上升等原因，中國和俄羅斯兩國的法人將對部分產品價格進行調整，上漲幅度為6％-10％。韓國本土價格維持不變。近日，此事在社交媒體引發討論。