大陸央視新聞報導，鑒於俄烏局勢緊張，中國駐匈牙利大使館當地時間2日發布關於自烏克蘭撤離的中國公民入境匈牙利的領事提醒：中國公民可透過5個陸路口岸入匈。

提醒中說，目前，匈牙利政府對自烏克蘭前來的第三國公民，實施免簽證入境政策，匈烏邊境5個陸路入境口岸全線開放，包括烏克蘭喬普（匈牙利紮霍尼 Záhony）、烏克蘭格龍格拉布（匈牙利洛尼奧 Lónya）、烏克蘭科松（匈牙利包勞巴什 Barabás）、烏克蘭別列戈沃（匈牙利拜賴格舒拉尼 Beregsurány）、烏克蘭維洛克（匈牙利蒂薩別奇 Tiszabecs）。目前，匈烏邊境入境人員和車流擁堵，如有準備乘汽車自烏前來匈的中國公民，需要耐心排隊等待進關；如乘火車來匈，需要準備好相關證件，遵守匈口岸通關要求。

如中國公民從Záhony口岸入境，可免費乘坐火車前往匈牙利首都布達佩斯及其他城市。在其他口岸入境的，通過邊防檢查後，沒有其他額外官方手續，可以根據自身情況，選擇搭乘中國駐匈使館安排的保障車輛前往布達佩斯，也可以預先聯繫好旅匈僑界，搭乘其提供的免費車輛前往布達佩斯或其他城市。不準備前往其他城市的，可通過匈牙利政府在邊境口岸設立的安置中心進行登記，接受匈政府提供的臨時集體住所、飲食及必備衣物等。

另外，中國駐匈使館已統籌匈僑界提供部分愛心酒店，免費入住。如有需求，可以撥打使館電話（0036-30-6925414）報備。

為便於使館方面掌握來匈人員數量，同時為下一步的撤離工作提供準確參考，中國公民需要向使館報備。