一名女網友大學剛畢業，找到一份行政工作，月薪將近4萬元，爸媽卻急著想在桃園高鐵站附近買房，並表態願意幫忙出200萬頭期款，也可以幫忙負擔每個月一半的房貸，乍聽之下很美好，但原PO卻遲遲未做決定，因為她原本想回去念研究所或出國進修，現在若買房恐會綁手綁腳，使得夢想無法實現，引起網友討論。

一名年僅23歲的女網友近日在Dcard上發文說，大學畢業後做行政相關工作，每月薪水近4萬元，目前身上有8萬存款與35萬股票，但還有15萬的學貸要扛。而爸媽近期在桃園高鐵站附近看到中意的預售屋，加上舊家附近有惡鄰居，因此父母很心動。

女網友表示，預售屋是三房兩廳兩衛，含車位共1000多萬元，爸媽已退休，但很想買房，也表態願意替她出200萬的頭期款，且未來房屋貸款每個月願意幫忙負擔一半、約1萬5千元，然後等到未來她工作穩定、薪水更高以後，再以孝親費的方式慢慢還。

女網友說，雖然房子會登記在她的名下，但她還是很猶豫，主要是她預計明、後年去念研究所，雖然有考慮讀在職專班，但目前的工作與未來研究所的科目關聯性不大，所以不確定是否能被列為相關工作經驗，加上現在工作穩定，錢多事少離家近，才想說要邊做邊申請研究所，但若未來開始讀書，恐怕2年會沒有收入，到時候還要還房貸肯定會喘不過氣。

女網友透露，她內心一直都有出國夢，希望未來能有機會去國外進修，或是工作一段時間，但如果買了房子，為了扛房貸，可能就沒有辦法隨心所欲的出國了；且買房後還要裝潢，但爸媽已經說無法支援這部分，讓她對一切感到很迷網。

貼文引起網友討論，正反意見爭論不休，有些人認為台灣房價不斷攀升，現在看是1000萬出頭，但可能幾年後就變成1500萬，如果有能力不如咬牙先買；但也有網友看了原PO的薪水才4萬，房貸卻要背3萬，雖然爸媽會支援一半，但應該要考量他們年事已高，萬一出現突發狀況，急需用錢的時候恐被卡死，蠻可怕的。