蔡書憲老師由愛木村老闆娘蔡幸君協助，體驗手作小椅子。（廖素慧攝）

嘉義市發展觀光旅遊，委由身心障礙者擔任友善特派員，發掘友善身心障礙者、行動不便者的店家，目前建置127家友善店家及18家特色改造店家的資料，視障者、行動不便者要出門，可以先搜尋店家資訊，前往參觀消費。

市府社會處表示，為鼓勵身障、行動不便者走到戶外，委由身障朋友擔任友善特派員，啟動「友善在嘉‧愛我＋1市民參與式設計行動」計畫，由友善特派員自費到友善店家用餐，記錄和分享經驗，並將店家資料建置在「嘉義市友善店家資訊網」。

在檜意森活村開設春禾人文生活館的黃采燕說，由於自己的家人是身障者，每次外出旅遊都要用抱的，很能體會身障者外出的艱難，她與市府合作，改造出「可移動式雙層斜坡板」，架在檜森村日式建築加高式的門口階梯上，就能方便進出，同時保留日式建築的原貌。

黃采燕說，用輪椅代步的林森里長王廣禮，曾由4個人扛著進去KANO故事館，後來到她的店喝茶，靠著斜坡板，拄著拐杖進到店裡，她的店歡迎長輩、媽媽推著娃娃車進來，享受悠閒時光。

愛木村觀光工廠老闆顏維德表示，愛木村為方便視障者的體驗做了部分改善，例如台灣五木的介紹區，可以用聽、嗅、觸覺的方式，耳朵聽音箱小盒子的中英文導覽，聞木頭的香味，觸摸各種木材的紋理。

還有手作小木椅，木材上有凸點的設計，讓視障者能觸摸凸點知道組裝的順序，再由解說員引導，塗上白膠、裝好卡榫及鎖緊螺絲，就能做好小木椅。

任教台南大學的蔡書憲老師是視障者，首次體驗DIY小木椅，肯定愛木村讓他有獲取新知及手做樂趣的新體驗，豐富他的生活。