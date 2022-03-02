上市逾16年的新光R1即將更名。基金受託機構兆豐銀行已公告，4月15日將召開受益人大會，確定要更名為「樂華不動產投資信託基金（樂華）」，同時受益人大會將討論五大議案，其中有請受益人同意處份不動產的議案，並且將分配收益時間，由一年結算一次後配息，改為每半個會計年度結算一次，之後半年內配息，即一年內可能配到二次。

若受益人大會通過相關議案，估計將提升樂華的吸引力，且若有機動處份不動產，投資人分配收益的時間點也會縮短，即加速分紅時間。

同時，原新光R1裡共有六大不動產，即新光天母傑仕堡、台南新光三越、南京東路三段新光國際商業大樓、建國北路的台証金融大樓、中山大樓及信義華廈，以保守方式鑑價，每個標的都在15~100億元之間，尤其是天母傑士堡最為值錢，若未來每一筆釋出，應都是不動產市場的重量級新聞。

新光R1在2021年確定更換不動產管理機構，由新光集團關係企業新昕國際，改為晶華公寓大廈管理維護公司後，新光R1就與新光集團沒有關係，更名是遲早的事，因此這次已公告，4月15日受益人會議就將討論，將基金名稱更改為樂華，與晶華管護管理的另一檔樂富R1名稱相似，但不是樂富R2。

更重要的是會議將討論變更信託契約、變更信託計畫、受益人同意處份不動產、配息改半年一次，將使樂華更具市場話題，但目前相關議案內容尚未完全出爐，尚不確定樂華未來資產投資策略及處份標的順序為何。

市場人士分析，若受益人同意處份資產池內的不動產，除了天母傑仕堡可能涉及要重度決議外，其他五筆不動產應都可授權洽買主或進行標售等，且每半年配息一次，則處份獲利可更即時分配，將創造此市場新的話題。